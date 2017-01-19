Политолог: Конференция Обамы прошла буднично и скучно

Санкт-Петербург, 18 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во время последней пресс-конференции намерено уходил от серьезных вопросов журналистов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам политолога, последняя пресс-конференция Обамы прошла в будничной атмосфере, президенту не удалось подвести итог последних восьми лет.

«Все прошло стандартно и неинтересно. Обаме не удалось даже донести до журналистов те концепции, которые собирался», — рассказал журналисту ФАН Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований отметил, что выступление Обамы на пресс-конференции показывает, что позиции Соединенных Штатов Америки в настоящее время достаточно слабые. Политика Обамы была направлена на то, чтобы США оставались за бортом многих ситуаций. Это все привело к тому, что Вашингтон потерял свое влияние.