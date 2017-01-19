В секретных документах ЦРУ нашли советские анекдоты

Вашингтон, 19 января. Американское Центральное разведывательное управление в среду опубликовало архив, в котором, как выяснилось, были обнаружены две страницы «бородатых» анекдотов советских времен. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в один из анекдотов, содержащийся в секретных документах, «услышан в Архангельске», а вот информации об источниках второго анекдота пока нет. Известно также, что они были созданы в эпоху перестройки в Советском союзе в середине-конце 1980-х годов. В текстах этих анекдотов содержится критика советского руководства.



Например, в архиве ЦРУ имеется известный многим анекдот о том, как гражданин США доказывает русскому преимущества свободы слова. Он заявляет, что может спокойно подойти к Белому дому и кричать: «К черту Рейгана!» (Рональд Рейган был президентом США в 80-е годы). На это русский говорит, что тоже может выйти к Кремлю и кричать: «К черту Рейгана!».

Напомним, что в среду, 18 января Американское Центральное разведывательное управление опубликовало свой архив, который включает в себя порядка 13 млн документов с момента создания до 90-х годов.

