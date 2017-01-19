«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Санкт-Петербург, 19 января. Состояние уходящего президента США Барака Обамы, давшего сегодня журналистам свою последнюю пресс-конференцию, можно охарактеризовать как усталое и подавленное. Об этом заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политолог Максим Жаров.

Во время своего последнего выступления уходящий президент не рассказал журналистам ничего нового, он лишь повторил свои ранее уже сказанные тезисы об итогах своего президентства.

«Интерес у меня вызвал лишь тезис бывшего президента США о том, что Россия и Украина — дружественные друг другу страны, но при этом Украина — независимая страна. На мой взгляд, таким образом Обама косвенно признал и провал своей политики на украинском направлении — сделать из Украины лютого врага и пугало для России у него не получилось», — рассказал корреспонденту ФАН политолог.

Жаров обратил внимание на тезис Обамы о том, что он приветствует намерение Трампа продолжить с Россией переговоры о ядерном разоружении. Эти слова Обамы означают, что высказанная недавно Дональдом Трампом идея обмена антироссийских санкций на новую «ядерную разрядку» в отношениях с Россией не взята избранным президентом США с потолка, как могло показаться некоторым наблюдателям в Москве, а имеет более широкое хождение вне команды Трампа. Данная мысль может при определенных обстоятельствах стать в мейнстримом в американском истеблишменте. России нужно быть готовой к такому повороту событий, считает политолог.