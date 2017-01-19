up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Первый грузовой китайский поезд прибыл в Лондон

19 Января 2017 00:02
63Просмотры

Первый грузовой китайский поезд прибыл в Лондон

Лондон, 18 января. В британскую столицу прибыла первый грузовой поезд из китайского города Иу. Таким образом, Лондон стал уже пятнадцатым городом, в который осуществляются железнодорожные перевозки из Китая.

Перевозки организованы компанией  InterRail Holding AG, сообщает издание «Известия».

Как сообщается, прибывший в Лондон железнодорожный груз представляет собой текстильную продукцию. Часть продукции была разгружена в немецком  Дуйсбурге, где ее заказали местные предприятия.

Двенадцать тысяч километров, отделяющие Иу от Лондона, грузовой состав преодолел восемнадцать дней.

 

 

Антон Зарубин

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС