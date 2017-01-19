Первый грузовой китайский поезд прибыл в Лондон

19 Января 2017 00:02 63

Лондон, 18 января. В британскую столицу прибыла первый грузовой поезд из китайского города Иу. Таким образом, Лондон стал уже пятнадцатым городом, в который осуществляются железнодорожные перевозки из Китая.

Перевозки организованы компанией InterRail Holding AG, сообщает издание «Известия».

Как сообщается, прибывший в Лондон железнодорожный груз представляет собой текстильную продукцию. Часть продукции была разгружена в немецком Дуйсбурге, где ее заказали местные предприятия.

Двенадцать тысяч километров, отделяющие Иу от Лондона, грузовой состав преодолел восемнадцать дней.