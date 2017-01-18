Обама призвал Трампа продолжать переговоры с РФ о сокращении ядерного оружия

18 Января 2017 23:51 45

Вашингтон, 18 января. Выступая на своей последней пресс-конференции, президент США Барак Обама заявил, что приветствует возможные переговоры Россией по сокращению ядерного оружия. В то же время, он отметил, что Россия не желает вести такие переговоры.

Обама напомнил, что во время его первого президентского срока между Вашингтоном и Москвой был заключен договор СНВ-3, благодаря которому удалось существенно снизить ядерные потенциалы. По словам Обамы, он передал российскому президенту Владимиру Путину, что готов идти дальше. Однако, как отметил Обама, Путин не захотел проводить новые переговоры.

Обама призвал следующего президента США Дональда Трампа продолжать переговоры с Россией по сокращению ядерных вооружений.