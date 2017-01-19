Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Санкт-Петербург, 19 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама хотел уйти на высокой ноте, но его последнее выступление не оправдало ожиданий. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Последнее выступление американского лидера перед журналистами было весьма сдержанным, несмотря на то, что последние месяцы Обама создал много проблем новому хозяину Белого дома.

«Он старался быть максимально сдержанным в оценках и принципиально не критиковал Трампа. Напротив, он указал на то, что победа кандидата от Республиканцев — знак того, что в стране остаются люди, которые чувствуют, что остались обделены вниманием государства, и власть обязана идти к ним навстречу», — рассказал Станислав Бышок корреспонденту ФАН.

Аналитик отметил, что речь Обамы была наполнена протокольными словами о важности сохранения свободы прессы и о том, что уникальная американская модель государственности дает возможность людям разного происхождения достичь высот во всех сферах жизни.