FAN-TV Лента новостей
Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий
Политика

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
85

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Санкт-Петербург, 19 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама хотел уйти на высокой ноте, но его последнее выступление не оправдало ожиданий. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Последнее выступление американского лидера перед журналистами было весьма сдержанным, несмотря на то, что последние месяцы Обама создал много проблем новому хозяину Белого дома.

«Он старался быть максимально сдержанным в оценках и принципиально не критиковал Трампа. Напротив, он указал на то, что победа кандидата от Республиканцев — знак того, что в стране остаются люди, которые чувствуют, что остались обделены вниманием государства, и власть обязана идти к ним навстречу», — рассказал Станислав Бышок корреспонденту ФАН.

Аналитик отметил, что речь Обамы была наполнена протокольными словами о важности сохранения свободы прессы и о том, что уникальная американская модель государственности дает возможность людям разного происхождения достичь высот во всех сферах жизни.

комментарии
Илья Муромский
#барак обама #станислав бышок
Новости партнеров
Эксклюзив

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
84

Политолог: Конференция Обамы прошла буднично и скучно

Сегодня 0:18
167

Сирия новости 18 января 22.30: ракеты боевиков упали возле базы РФ в Латакии, ИГ выставило головы сирийских солдат в Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
790

Эксперты поддержали идею легализации ЧВК: Это укрепит оборону страны

Вчера 21:11
253

Мураховский: Наступление сирийских войск и ВКС РФ на Пальмиру будет быстрым

Вчера 20:22
1064
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Маккейн рассказал о переходе сирийского конфликта из военной фазы в дипломатическую

1:53

Байден призвал США помочь Европе в сдерживании России

1:39

Снежная лавина накрыла отель в Италии

1:32

Православные отмечают праздник Крещения

1:26

Омбудсмен рассказала подробности дела семьи, где были изъяты 10 детей

1:09

Следователи назвали главную версию покушения на бизнесмена в центре Москвы

1:06

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

0:52

Польша требует от Украины объяснений в связи с запретом на въезд мэру Перемышля

0:47

Обама рассказал, кто может стать президентом США

0:44

Обама считает Путина виновным в антиамериканской риторике в России

0:31

Стало известно, когда Мадуро посетит Москву

0:30

Политолог: Конференция Обамы прошла буднично и скучно

0:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Маккейн рассказал о переходе сирийского конфликта из военной фазы в дипломатическую
Читать
Закрыть