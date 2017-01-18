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Обама надеется, что Россия и Украина смогут построить крепкие отношения

18 Января 2017 23:34
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Обама надеется, что Россия и Украина смогут построить крепкие отношения

Вашингтон, 18 января. Покидающий свой пост президент США Барак Обама выразил надежду, что Россия и Украина смогут построить крепкие отношения.

По его словам, он рассчитывает на то, что обе страны будут иметь крепкие и хорошие отношения. Он напомнил, что Россия и Украина связаны как культурно, так  социально, подчеркнув, что Украина является независимой страной.

Комментируя возможную отмену санкций, он заявил, что она будет возможна лишь в связи с действиями России на Украине.

Напомним, что Обама покинет свой пост в эту пятницу 20 января. Следующим президентом США станет Дональд Трамп.

 

Антон Зарубин

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