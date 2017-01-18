Хорошие отношения России и США нужны всему миру — Обама

18 Января 2017 23:37 38

Вашингтон, 18 января. Хорошие отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки необходимы для всего мира. Об этом заявил американский лидер Барак Обама во время своей последней пресс-конференции.

По словам Обамы, этой стратегии он придерживался во время пребывания на посту президента.

«Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства», — сообщил журналистам Обама.

Он подчеркнул, что соперничество в стиле холодной войны не пойдет на пользу отношениям Москвы и Вашингтона.

Напомним, президентский срок Барака Обамы завершится 20 января, когда он передаст свой пост Дональду Трампу.