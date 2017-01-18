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Касперский предсказал серию кибератак на промышленные объекты РФ
Россия

Касперский предсказал серию кибератак на промышленные объекты РФ

Сегодня 23:14
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Касперский предсказал серию кибератак на промышленные объекты РФ

Москва, 18 января. В 2017 году Россию ждет рост числа кибератак, которые будут направлены на промышленные предприятия, транспорт и электростанции. Об этом сообщает глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Касперский напомнил, что любой промышленный объект является сильно компьютеризированной системой, что делает возможным успешную кибератаку на него.

Также он заявил, что его компания готова оказать властям США помощь в расследовании серии хакерских атак, произошедших в прошлом году. Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон не раскрывает никаких подробностей относительно имевших место кибератак, и напомнил, что «Лаборатория Касперского» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы помощь в расследовании.

 

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Антон Зарубин
#касперский
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