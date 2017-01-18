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Обама объяснил, почему смягчил приговор Челси Мэннингу
Весь мир

Обама объяснил, почему смягчил приговор Челси Мэннингу

Сегодня 23:06
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Обама объяснил, почему смягчил приговор Челси Мэннингу

Вашингтон, 18 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во время последней пресс-конференции объяснил, почему решил смягчить приговор для информатора WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинга.

Американский лидер заявил, что считает данное решение правильным, поскольку приговор Брэдли (Челси) Мэннингу был «непропорционально» суровее, чем другим виновным в утечках секретной информации. Кроме того, Меннинг пробыл в тюрьме долгое время, поэтому срок можно было сократить. 

Несмотря на это, Обама считает, что наказание было заслуженно. Американский лидер подчеркнул, что справедливость не пострадала, а правосудие было соблюдено.

Напомним, накануне Барак Обама подписал указ о сокращении срока для информатора WikiLeaks.

комментарии
Настасья Шеркунова
#барак обама #челси меннинг
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