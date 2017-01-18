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Коркер убежден, что Хейли станет новым постпредом США при ООН
Политика

Коркер убежден, что Хейли станет новым постпредом США при ООН

Сегодня 22:57
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Коркер убежден, что Хейли станет новым постпредом США при ООН

Вашингтон, 18 января. Губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с большей степенью вероятности станет новым постпредом США при ООН. Об этом заявил председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер.

По итогам слушаний по рассмотрению кандидатуры Хейли в Сенате, Коркер отметил, что она, скорее всего, будет одобрена.

«Я убежден, что Вы будете утверждены на должность большинством голосов», — сказал он ей.

Хейли с 2011 года занимает пост губернатора штата Южная Каролина. 23 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил ей занять должность постпреда США при ООН. Сейчас эту должность занимает Саманта Пауэр.

 

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Антон Зарубин
#коркер #хейли
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