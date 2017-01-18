Москалькова назвала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» взвешенным

18 Января 2017 22:50 56

Москва, 18 января. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении России по серии исков от американцев-усыновителей является взвешенным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее ЕСПЧ вынес решение по ряду исков против России, поданных усыновителями из США, которые не смогли усыновить ребенка из России после вступления в силу «закона Димы Яковлева». Суд признал, что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека и должна выплатить каждой паре несостоявшихся усыновителей по 3 000 евро. Российский Минюст намерен обжаловать это решение.

По мнению Москальковой, ЕСПЧ довольно взвешенно подошел к делу, отказав признать «закон Димы Яковлева» незаконными и необоснованным, а также отметив, что нарушений прав ребенка принятый закон не вызвал. Таким образом, суд поддержал американских усыновителей лишь в третьей части иска – пункте о нарушении прав родителей.