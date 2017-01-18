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Обама начал последнюю пресс-конференцию с новостей о Буше-старшем
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Обама начал последнюю пресс-конференцию с новостей о Буше-старшем

Сегодня 22:55
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Обама начал последнюю пресс-конференцию с новостей о Буше-старшем

Вашингтон, 18 января. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама начал свою последнюю пресс-конференцию с известия о госпитализации Джорджа Буша — старшего и его жены Барбары.

Сегодня Барак Обама последний раз ответит на вопросы журналистов в качестве американского президента. Встречу с представителями СМИ он начал с новостей о состоянии 41-го президента США и его супруги.

«Мы были в контакте с семьей Буш», — сообщил журналистам Обама.

Он отметил, что вся его семья молится об их здоровье и желает скорейшего восстановления.

комментарии
Настасья Шеркунова
#барак обама #сша
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