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Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года
Политика

Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года

Сегодня 22:33
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Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года

Вашингтон, 18 января. Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, какой лозунг намерен использовать во время президентской кампании 2020 года.

Будущий лозунг Трампа звучит следующим образом: «Сохраним Америку великой».

О своих планах на президентскую кампанию 2020 года Трамп рассказал журналистам издания The Washington Post. Сообщается, что во время интервью Трамп отдал поручение своему юристу запатентовать этот слоган.

Также Трамп заявил, что хороший президент, с его точки зрения, должен быть «заводилой для страны», мотивируя ее личным примером, сообщает «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что знаменитый слоган президентской кампании Трампа 2016 года избранный президент запатентовал буквально через несколько дней после поражения республиканца Митта Ромни на выборах 2012 года.

 

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Антон Зарубин
#трамп
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