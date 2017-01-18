Силуанов: Дополнительные доходы в 2017 году превысят 1 трлн рублей

18 Января 2017 22:39 54

Москва, 18 января. Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал поступление в бюджет дополнительных ненефтегазовых доходов в 2017 году. По его словам, при цене нефти в 50 долларов за баррель Минфин рассчитывает на дополнительные доходы бюджета в размере одного триллиона рублей, а при стоимости на уровне 55 долларов — 1,4 триллионов рублей.

«Мы рассматривали оценки социально-экономического развития РФ с учетом развития ситуации в мировой экономике, с учетом данных прошлого года, делали оценки исполнения бюджета в текущем году», — сказал глава Минфина.

Силуанов добавил, что Минфин принял решение не тратить дополнительные доходы бюджета в 2017 году, а направить их на сокращение траты резервов, отметив, что при стабильных ценах на нефть в нынешнем году не потребуется тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России на финансирование дефицита бюджета.