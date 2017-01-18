Сенегал намерен вторгнуться в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста президента

Дакар, 18 января. Власти Сенегала заявили, что готовы начать военное вторжение в Гамбию, если ее президент Яйя Джамме не передаст власть своему преемника. Об этом сообщает представитель вооруженных сил Сенегала Абду Ндиайе.

По его словам, ультиматум Сенегала уже передан Гамбии и истекает в полночь (в три часа ночи по московскому времени). Если политическое решение не будет найдено, Сенегал намерен применить военную силу.

Напомним, что Яйя Джамме проиграл президентские выборы в декабре, однако отказался покидать пост, заявив, что выборы прошли с нарушениями. В начале этого года он объявил режим в странк чрезвычайного положения, чтобы не допустить «вакуума власти».