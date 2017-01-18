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Додон рассказал о снятии запрета на въезд в РФ для 50 тыс. жителей Молдавии
Политика

Додон рассказал о снятии запрета на въезд в РФ для 50 тыс. жителей Молдавии

Сегодня 22:30
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Додон рассказал о снятии запрета на въезд в РФ для 50 тыс. жителей Молдавии

Москва, 18 января. Запрет на въезд на территорию Российской Федерации может быть снят для 50 тысяч молдавских граждан. Об этом журналистам заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По словам политика, в Россию смогут вернуться те граждане Молдавии, которые не совершали уголовно преследуемых правонарушений.

Напомним, ранее президент РФ Владимира Путин указал на то, что визит главы Молдавии Игорь Додона станет толчком для развития политического диалога между двумя странами.

Читайте по теме: Додон отказывается строить отношения с ЕС на антироссийской риторике

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Алексей Громов
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