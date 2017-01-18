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Трамп не согласен с решением Обамы о помиловании информатора WikiLeaks
Политика

Трамп не согласен с решением Обамы о помиловании информатора WikiLeaks

Сегодня 22:12
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Трамп не доволен решением Обамы о помиловании информатора WikiLeaks

Вашингтон, 18 января. Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Барака Обамы смягчить приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Об этом сообщил Шон Спайсер, которого Трамп выдвинул на должность пресс-секретаря Белого дома.

Спайсер  напомнил, что Брэдли Мэннинг был осужден за шпионаж и приговорен к 30 годам тюремного заключения,  отметив, что находит странным решение Барака Обамы в контексте недавних скандалов, связанных с утечкой информации.

«После недавних возмутительных случаев утечки информации странно видеть, как получает помилование человек, выдавший секреты своей страны и осужденный военным трибуналом», — пояснил будущий пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер также выразил недоумение проявлением двойных стандартов со стороны представителей Демократической партии США, которые яростно осуждали недавние утечки информации, однако теперь одобряют помилование человека, причастного к утечкам информации государственной важности.

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Кирилл Иванов
#дональд трамп
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