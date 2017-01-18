Минздрав хочет запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Москва, 18 января. Российский Минздрав подготовил проект стратегии здорового образа жизни, который предусматривает запрет на продажу алкоголя тем, кто младше 21 года.

Также министерство предлагает ужесточить борьбу с курением. В частности, концепция проекта предусматривает запрет на продажу как табака, так и алкоголя по интернету.

По мнению ведомства, эти ограничения позволят сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Кроме того, Минздрав предлагает мотивировать жителей России придерживаться здорового питания и регулярных занятий спортом.

Напомним, что ранее Минздрав выступил с предложением ограничить продажу спиртовых настоек до одной в руки.