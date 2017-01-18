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Жена Буша-старшего госпитализирована
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Жена Буша-старшего госпитализирована

Сегодня 22:05
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Жена Буша-старшего госпитализирована

Вашингтон, 18 января. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший был переведен в реанимацию. Об этом журналистам в среду поведал официальный представитель американского политика.

Согласно предварительным данным, к врачам была доставлена и Барбара Буш, которая пожаловалась на кашель. Сейчас экс-глава государства и его жена находятся в одной из больниц Хьюстона.

Как ранее сообщал телеканал «360° Подмосковье», экс-президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован после того, как у него обнаружили пневмонию.

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Алексей Громов
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