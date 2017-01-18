up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Си Цзиньпин заявил о новых отношениях с США и стратегическом партнерстве с РФ

18 Января 2017 21:52
39Просмотры

Си Цзиньпин заявил о новых отношениях с США и стратегическом партнерстве с РФ

Москва, 18 января. Китай намерен построить новую модель отношений с США, а также будет стремиться к всестороннему стратегическому сотрудничеству с Россией. Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

«Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с РФ – партнерство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнерство единства и сотрудничества стран БРИКС», — отметил председатель КНР.

Стоит напомнить, что 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, в ходе которой он заявил, что Россия и Китай являются главными соперниками Соединенных Штатов Америки.

Кирилл Иванов

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС