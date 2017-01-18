Си Цзиньпин заявил о новых отношениях с США и стратегическом партнерстве с РФ

18 Января 2017 21:52 39

Москва, 18 января. Китай намерен построить новую модель отношений с США, а также будет стремиться к всестороннему стратегическому сотрудничеству с Россией. Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

«Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнерство с РФ – партнерство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнерство единства и сотрудничества стран БРИКС», — отметил председатель КНР.

Стоит напомнить, что 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, в ходе которой он заявил, что Россия и Китай являются главными соперниками Соединенных Штатов Америки.