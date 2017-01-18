Московская полиция нашла машину подозреваемого в покушении на предпринимателя

Москва, 18 января. Столичная полиция обнаружила машину, водитель которой подозревается в том, что ранил из огнестрельного оружия московского бизнесмена. Об этом сообщает источник в пресс-службе полиции Москвы.

По данным полицейских, стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes. Данный автомобиль был найден в ходе плана «Перехват» на Пятницком шоссе. Сейчас ведутся розыски стрелявшего.

Сам пострадавший в результате нападения сейчас доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, что в эту среду, 18 января, в Шмитовском проезде у дома номер 30 в автомобиле марки Lexus был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, пострадавший оказался предприниматель, владеющий автобизнесом, а также занимающийся продажей ювелирных изделий.