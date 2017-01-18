«Умные банкоматы» положили конец эпохи пластиковых карт в России

18 Января 2017 21:38 47

Москва, 18 января. В российских банках начали появляться «умные» банкоматы, которые могут выдавать деньги без пластиковых карт. Об этом сообщает «Российская Газета».

По данным издания, новые банкоматы способны отвечать на вопросы пользователей, а также выдают деньги без пластиковых карт, для верификации используется отпечаток пальца или скан сетчатки глаза. Кроме того, с помощью банкомата можно пройти регистрацию в налоговых органах.

Эксперты отмечают, что такой банкомат стоит дороже обычного, однако он будет быстро окупаться. В первую очередь за счет снижения расходов на оплату труда сотрудников банка.