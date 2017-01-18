Сирия: переговоры в Астане пройдут без «Ахрар аш-Шам»

Дамаск, 18 января. Вооруженная оппозиционная группировка «Ахрар аш-Шам» заявила, что не будет принимать участия в межсирийских переговорах, которые состоятся 23 января в Астане. Об этом передают ближневосточные СМИ со ссылкой на руководство группировки.

Как сообщалось ранее, принять участие в переговорах с сирийским правительством согласились 28 оппозиционных группировок, которые намерены сформировать единую делегацию. Представители Ахрар аш-Шам участвовать в переговорах отказались, заявив, что Дамаск «не выполняет режим прекращения огня». Также их не устраивает роль России в качестве гаранта соглашения.

В то же время, они не рассматривают участников переговоров со стороны оппозиции, как «изменников» и готовы поддержать их в случае удачных переговоров.