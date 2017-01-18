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Пользователи рассказали о комбинации эмодзи, выводящей из строя iPhone
Технологии

Пользователи рассказали о комбинации эмодзи, выводящей из строя iPhone

Сегодня 21:49
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Пользователи рассказали о комбинации эмодзи, выводящей из строя iPhone

Москва, 18 января. Пользователи смартфонов Apple обнаружили комбинацию эмодзи, которая выводит из строя iPhone и iPad.

Пользователи гаджетов обнаружили новый баг. По их словам, определенная последовательность трех знаков и эмодзи заставит iPhone получателя сообщения выйти из строя. По их словам, необходимо ввести белый флаг, ноль и радугу. Отмечается, что это воздействие распространяется на iPad и iPhone с операционной системой iOS разных версий: от 10.0 до 10.2.1.

Эксперты смогли объяснить это явление. Они подчеркнули, что эта последовательность включает в себя невидимый символ VS16. Благодаря ему развевающийся белый флаг и радуга объединяются в один символ  — эмодзи радужного флага. Однако если между ними окажется ноль, то алгоритм, которые не сможет объединить два смайла в один, приведет к сбою в работе гаджета.

Накануне крупнейший западный IT-гигант Microsoft запатентовал новый умный гаджет, который относится к семейству Surface и является смартфоном, имеющим гибкий экран.

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Катерина Тимошенская
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