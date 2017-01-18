В Турции задержан организатор выставки, на которой был убит посол Карлов

Анкара, 18 января. Полиция Турции задержала организатора фотовыставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Помимо организатора выставки в Анкаре был задержан один сотрудник полиции, который по данным издания также причастен к убийству посла. Задержание организатора фотовыставки связано с тем, что убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ за несколько дней до преступления посещал выставочный центр с целью подготовки нападения.

Стоит напомнить, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии выставки.