Съезд «Единой России» пройдет без участия Путина

Москва, 18 января. Съезд партии «Единая Россия» пройдет без президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в графике Путина не значится посещение партийного съезда, который состоится 21-22 января в Москве.

Известно, что в съезде «Единой России» примет участие российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который выступит на нем с докладом, где отчитает о достижения партии и определит задачи на будущее.

Напомним, что Путин считается основателем и фактическим лидером партии.