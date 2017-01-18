Будущий постпред США при ООН настаивает на укреплении союза с НАТО

Вашингтон, 18 января. Кандидат на должность постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли настаивает на необходимости усиления союза с Североатлантическим альянсом (НАТО).

По словам американского политика, партнерство с НАТО крайне важно для Вашингтона.

«Сейчас нам нужно больше союзников, чем когда-либо», — подчеркнула Хейли.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп считает Североатлантический альянс «устаревшей организацией».

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