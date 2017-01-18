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Начальник Генштаба Таджикистана погиб в ДТП
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Начальник Генштаба Таджикистана погиб в ДТП

Сегодня 21:48
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Начальник Генштаба Таджикистана погиб в ДТП

Москва, 18 января. Начальник Генерального штаба ВС Таджикистана Зариф Бобокалонов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом журналистам в среду сообщил официальный представитель министерства обороны страны.

Согласно предварительной информации, у Бобокалонова случилась острая сердечная недостаточность. В результате 46-летний мужчина не справился с управлением и врезался в другую машину.

Напомним, ранее стало известно о кончине министра внутренних дел Кубы Карлоса Фернандеса Гондина.

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Алексей Громов
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