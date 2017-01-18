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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Петербургом

18 Января 2017 21:10
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Петербургом

Санкт-Петербург, 18 января. В поселке Лаголово Ленинградской области произошел взрыв  в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в одной из квартир взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировано 10 жильцов дома и оперативно локализовали возгорание. В ведомстве отметили, что в результате взрыва были разрушены межкомнатные перекрытия.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал, однако остается неизвестной судьба хозяина квартиры, в которой произошел взрыв.

Кирилл Иванов

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