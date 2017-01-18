Сирия новости 18 января 22.30: ракеты боевиков упали возле базы РФ в Латакии, ИГ выставило головы сирийских солдат в Дейр эз-Зоре

Сирия, 18 января. Выпущенные боевиками ракеты упали неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Латакии, террористы ИГ* выставили головы шести сирийских военнослужащих в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и боевиками вооруженных формирований, крупнейшее из которых – «Джебхат Фатх аш-Шам»***, с другой.

Наиболее ожесточенные бои идут в районе находящегося под контролем сирийской армии населенного пункта Айн аль-Фиджа, где располагается станция водоснабжения, на 80% обеспечивающая водой Дамаск. Обе стороны несут потери, артиллерия и авиация правительственных войск наносят удары по позициям наступающих исламистов.

«Свободная сирийская армия»** сообщила, что полковник Хамуд Дука, один из командиров группировки, был сегодня убит в результате столкновений в долине.

Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и вооруженными формированиями в Восточной Гуте Дамаска. Зафиксированы столкновения между войсками Башара Асада и боевиками группировки «Файлак ар-Рахман» в районе населенных пунктов Джисрейн и Аль-Мухаммадия в ходе наступления сирийской армии на позиции боевиков. Также продолжаются бои в районе селения Аль-Бахария.

Провинция Латакия

ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формировании в окрестностях населенного пункта Кабана в районе нагорья Джабаль аль-Акрад в северо-восточной части провинции Алеппо. Боевики, в свою очередь, обстреливают позиции правительственных войск. Несколько ракет, выпущенных исламистами, упали в окрестностях населенного пункта Джабла южнее Латакии неподалеку от российской авиабазы Хмеймим. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла позиции боевиков в различных районах.

К востоку от Алеппо военнослужащие правительственных войск, обороняющие воздушное училище, отбили атаку ИГ на направлении населенных пунктов Аль-Махдум и Дейр Хафир. Десятки автомобилей террористов были уничтожены.

Между тем сирийская армия продолжает наступление на позиции ИГ в восточной части провинции. Ранее сообщалось, что войска Башара Асада сумели отбить у боевиков город Аль-Карьятейн и продвинуться на других направлениях.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс Сирийская арабская армия в настоящий момент ведет ожесточенные бои с террористами ИГ в районе нефтяного месторождения Аш-Шаир.

Боевики группировки открыли огонь по находящемуся под контролем правительственных войск населенному пункту Джубб аль-Джаррах в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т4), где продолжаются затяжные бои.

Провинция Дейр эз-Зор

Тревожные новости приходят из восточных районов провинции Дейр эз-Зор, где боевики ИГ в городе Аль-Маядин выставили напоказ головы шести убитых военнослужащих сирийской армии. Об этом сообщают сирийские активисты.

Отрезанные головы были выставлены на всеобщее обозрение посреди улицы на глазах у местных жителей, в том числе детей. До сих пор не ясно, принадлежат ли головы военнослужащим, убитым в боях, или были отсечены террористами у попавших в плен солдат сирийской армии.

Одновременно с этим в самом Дейр эз-Зоре правительственные войска ведут ожесточенные бои с боевиками ИГ. ВВС Сирии и ВКС РФ наносят массированные удары по позициям террористов. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Как сообщалось ранее, боевикам удалось отбить у сирийской армии электростанцию и сомкнуть кольцо оцепления вокруг военного аэродрома. Связанные с группировкой СМИ также утверждают, что террористы захватили полевой госпиталь, однако официальных данных на этот счет пока не поступало.

Провинция Даръа

Источники в СМИ сообщают, что самолеты ВВС Израиля совершают полеты над западной частью провинции Даръа, граничащей с Голанскими высотами, спорными территориями между Дамаском и Тель-Авивом.

Провинция Ракка

На северо-западе провинции Ракка 3 ребенка из одной семьи погибли и два других были ранены в результате взрыва мины, заложенной ИГ в населенном пункте Аль-Махмудли.

К северу от города Ат-Табака, где располагается евфратская плотина, продолжаются ожесточенные бои между отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF)**** и террористами ИГ. ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям боевиков в районе селения Большая Сувейдия.

Провинция Хама

ВКС России нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафрзита и Аль-Латамина в северной части провинции Хама.

На юге провинции тяжелая артиллерия сирийской армии открыла огонь по позициям боевиков в районе Синджар.

Ирак

ВВС Ирака уничтожили цех по производству взрывчатых веществ, склады оружия и топливную станцию террористов ИГ в районах Ар-Рашидия, Аль-Амаль и Аль-Кубба в восточной части Мосула. Об этом сообщило министерство обороны Ирака.