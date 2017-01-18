Администрация Трампа готова сотрудничать с другими странами по Сирии

Нью-Йорк, 18 января. Администрация избранного президента США Дональда Трампа готова сотрудничать с другими странами для урегулирования кризиса в Сирии, заявил кандидат на пост пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер констатировал, что помощнику избранного президента США по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну было направлено приглашение послать представителей США на переговоры по Сирии в Астане. Он подчеркнул, что сирийский конфликт — проблема, которой Трамп будет заниматься, так как она вызывает серьезную озабоченность.

«Если мы увидим возможности, которые отвечают нашим национальным интересам, мы будем работать с ними. Я не знаю, будут ли там присутствовать (американские представители. — Прим. ФАН) и принято ли на этот счет решение, но, совершенно очевидно, у нас есть желание работать с другими странами», — констатировал Спайсер.

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