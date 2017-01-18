Минобороны РФ формирует новый полк перехватчиков МиГ-31 на Дальнем Востоке

Москва, 18 января. Минобороны РФ разместит в районе Владивостока полк дальних сверхтяжелых и скоростных перехватчиков МиГ-31, которые будут прикрывать Приморье, а также Хабаровск и Сахалин.

Как сообщают «Известия», главной задачей полка станет защита от авиации, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов вероятного противника. В настоящее время во Владивостоке дислоцируется 22-й гвардейский истребительный полк, который имеет на вооружении перехватчики МиГ-31.

Недавно полк начал перевооружение на новые Су-35С, поэтому командованием было принято решение о создании еще одного авиаполка, основой которого станут перехватчики МиГ-31, входившие в состав 22-го гвардейского истребительного полка.