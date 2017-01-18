Кандидат в постпреды при ООН признала, что США нужна помощь России

Вашингтон, 18 января. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли заявила о том, что российская сторона «играет мускулами».

По словам политика, Вашингтон должен осторожно относиться к Москве, однако сторонам необходимо сотрудничать в сфере борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал аль-Микдад потребовал от Соединенных Штатов Америки отказаться от поддержки террористов.

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