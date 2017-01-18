Появилось видео расстрела водителя Lexus в центре Москвы

Москва, 18 января. После растерла предпринимателя в центре Москвы, полиция объявила план «перехват» по поимке преступника.

Момент стрельбы в водителя Lexus в центре Москвы зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах можно увидеть, как преступник на Mercedes равняется с автомобилем бизнесмена, после чего производит несколько выстрелов через окно автомобиля. Пострадавший был госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии.

По данным Lenta.ru, пострадавшим является 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Правоохранители не исключают заказной характер преступления, однако рассматриваются и другие версии преступления.