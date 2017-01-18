FAN-TV Лента новостей
Эксперты поддержали идею легализации ЧВК: Это укрепит оборону страны
Россия

Эксперты поддержали идею легализации ЧВК: Это укрепит оборону страны

Сегодня 21:11
40

Жители России одобрили инициативу об узаконивании ЧВК

Москва, 18 января. Законопроект об узаконивании частных военных компаний, который рассматривают в Государственной думе, вызвал положительные отклики у российской общественности. Известные блогеры и просто пользователи соцсетей поделились своим мнением об этой инициативе.

В нижнюю палату парламента поступило предложение об узаконивании частных военных компаний в стране. Об этом сообщил член думской фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий. Он обратил внимание, что частные военные компании должны создаваться на базе ДОСААФ. Важным моментом, по мнению бывшего казачьего атамана, является законодательное урегулирование деятельности этих формирований, что как раз и позволит сделать принадлежность ДОСААФ.

Россияне поддержали эту инициативу. В Сети появились положительные отзывы и любопытные мнения по этому вопросу. Эксперты и активные пользователи социальных сетей обратили внимание на актуальность этого предложения.

«У ЧВК есть огромный потенциал востребованности в современных условиях. Это будущее российской оборонной сферы», — пишет публицист, блогер Федор Бирюков.

 

Военный эксперт Антон Мардасов в свою очередь подчеркнул, что частные военные компании охраняют суда, а также ряд объектов нефтегазового сектора.

«Конечно, это необходимый инструмент, другое дело, что, конечно, для этого нужно создавать всю экономическую базу, правовую. <…> Если Россия хочет активно играть роль на внешней арене, в той же Сирии, даже если у нас будет снижено там присутствие, и будет функционировать там ряд военных объектов, которые там сейчас есть, то привлечение частных военных компаний будет оправдано в этом смысле», — добавляет он.

Однако основное внимание обращено на необходимость законодательного регулирования этих сил. 

«ЧВК во всем мире — огромный бизнес: «частники» нередко подменяют собой вооруженные силы, — пишет Антон Поляков. — В России они вне закона».

«Нет у нас никаких ЧВК в нормальном понимании слова, — подхватывает Дмитрий Кунаев. — Ни одной...  А полулегальные шарашки — это для идиотов. Хотелось бы, чтобы создали по примеру британских, бельгийских или американских, с удовольствием пошел бы в такую работать».

Россияне также обратили внимание на преимущества работы в узаконенной частной военной компании.

«В закон об армии внесли изменения, теперь армия может набирать и создавать ЧВК, чем и пользуется. Однозначно это лучше, так как зарплата неплохая, как и страховая выплата в случаи смерти», — отмечает Федор Савельев из Саратова.

К обсуждению присоединился и известный блогер Илья Варламов. Он обратил внимание, что при правильном подходе к решению этого вопроса, страна только выиграет, увеличив свою обороноспособность. 

«Интересно, почему все так стесняются, что в России есть ЧВК (частные военные компании)? Чего все этого несчастного Вагнера прячут и открещиваются от него? Особенно корежит кремлевских. Я бы наоборот с гордостью всем говорил: да, у нас помимо регулярной армии есть наемники. И такие наемники, что мало не покажется. Бойтесь! Чего стесняться , что ты можешь ударить не только кулаком, но и пинка дать в довесок?» — поделился он мнением.

Ряд экспертов обратили внимание, что ЧВК как в мире, так и в России давно стали реальностью. По их мнению, на данном этапе государству необходимо определиться с тем, как стать их нанимателями с целью решения своих конкретных задач на международном уровне, а главное — какими полномочиями наделить. Для этого необходимы детальная проработка этого вопроса и четкое законодательное регулирование деятельности этих сил.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Мураховский: Наступление сирийских войск и ВКС РФ на Пальмиру будет быстрым

Сегодня 20:22
363

Спасибо йогам: почему суд прекратил дело против лектора Дмитрия Угая

Сегодня 19:57
94

Новости США: Трамп не любит Twitter, Буш-отец попал в больницу

Сегодня 19:44
85

Мина для НАТО под Алеппо: чем закончится операция ВКС РФ и ВВС Турции против ИГ

Сегодня 19:32
493

Сирия новости 18 января 19.30: Россия и Турция впервые нанесли совместные авиаудары в Алеппо, в Ракке схвачены три юных ИГИЛовца

Сегодня 19:30
357
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минтранс РФ назвал дату переговоров с Таджикистаном по авиасообщению

21:13

Эксперты поддержали идею легализации ЧВК: Это укрепит оборону страны

21:11

Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Петербургом

21:10

Кандидат в постпреды при ООН признала, что США нужна помощь России

21:01

Минобороны РФ формирует новый полк перехватчиков МиГ-31 на Дальнем Востоке

20:55

Банк России рассказал об успехах в борьбе с выводом активов из страны

20:47

Стало известно, какие указы Трамп подпишет в первую очередь

20:39

Появилось видео расстрела водителя Lexus в центре Москвы

20:39

Путин обсудил с Олландом и Меркель перемирие в Сирии и проблемы в Донбассе

20:27

Мураховский: Наступление сирийских войск и ВКС РФ на Пальмиру будет быстрым

20:22

Беспокойство Европы: пока Трамп разрушает НАТО, расходы на вооружение растут

20:17

Генштаб ВС Турции отметил хорошую координацию с ВКС РФ во время операции против ИГ в Алеппо

20:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минтранс РФ назвал дату переговоров с Таджикистаном по авиасообщению
Читать
Закрыть