Эксперты поддержали идею легализации ЧВК: Это укрепит оборону страны

Москва, 18 января. Законопроект об узаконивании частных военных компаний, который рассматривают в Государственной думе, вызвал положительные отклики у российской общественности. Известные блогеры и просто пользователи соцсетей поделились своим мнением об этой инициативе.

В нижнюю палату парламента поступило предложение об узаконивании частных военных компаний в стране. Об этом сообщил член думской фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий. Он обратил внимание, что частные военные компании должны создаваться на базе ДОСААФ. Важным моментом, по мнению бывшего казачьего атамана, является законодательное урегулирование деятельности этих формирований, что как раз и позволит сделать принадлежность ДОСААФ.

Россияне поддержали эту инициативу. В Сети появились положительные отзывы и любопытные мнения по этому вопросу. Эксперты и активные пользователи социальных сетей обратили внимание на актуальность этого предложения.

«У ЧВК есть огромный потенциал востребованности в современных условиях. Это будущее российской оборонной сферы», — пишет публицист, блогер Федор Бирюков.

У ЧВК есть огромный потенциал востребованности в современных условиях. Это будущее российской оборонной сферы. https://t.co/TrQDyltLof — Fedor Biryukov (@Fedor_Biryukov) January 18, 2017

Военный эксперт Антон Мардасов в свою очередь подчеркнул, что частные военные компании охраняют суда, а также ряд объектов нефтегазового сектора.

«Конечно, это необходимый инструмент, другое дело, что, конечно, для этого нужно создавать всю экономическую базу, правовую. <…> Если Россия хочет активно играть роль на внешней арене, в той же Сирии, даже если у нас будет снижено там присутствие, и будет функционировать там ряд военных объектов, которые там сейчас есть, то привлечение частных военных компаний будет оправдано в этом смысле», — добавляет он.

Однако основное внимание обращено на необходимость законодательного регулирования этих сил.

«ЧВК во всем мире — огромный бизнес: «частники» нередко подменяют собой вооруженные силы, — пишет Антон Поляков. — В России они вне закона».

«Нет у нас никаких ЧВК в нормальном понимании слова, — подхватывает Дмитрий Кунаев. — Ни одной... А полулегальные шарашки — это для идиотов. Хотелось бы, чтобы создали по примеру британских, бельгийских или американских, с удовольствием пошел бы в такую работать».

Россияне также обратили внимание на преимущества работы в узаконенной частной военной компании.

«В закон об армии внесли изменения, теперь армия может набирать и создавать ЧВК, чем и пользуется. Однозначно это лучше, так как зарплата неплохая, как и страховая выплата в случаи смерти», — отмечает Федор Савельев из Саратова.

К обсуждению присоединился и известный блогер Илья Варламов. Он обратил внимание, что при правильном подходе к решению этого вопроса, страна только выиграет, увеличив свою обороноспособность.

«Интересно, почему все так стесняются, что в России есть ЧВК (частные военные компании)? Чего все этого несчастного Вагнера прячут и открещиваются от него? Особенно корежит кремлевских. Я бы наоборот с гордостью всем говорил: да, у нас помимо регулярной армии есть наемники. И такие наемники, что мало не покажется. Бойтесь! Чего стесняться , что ты можешь ударить не только кулаком, но и пинка дать в довесок?» — поделился он мнением.

Ряд экспертов обратили внимание, что ЧВК как в мире, так и в России давно стали реальностью. По их мнению, на данном этапе государству необходимо определиться с тем, как стать их нанимателями с целью решения своих конкретных задач на международном уровне, а главное — какими полномочиями наделить. Для этого необходимы детальная проработка этого вопроса и четкое законодательное регулирование деятельности этих сил.