Банк России рассказал об успехах в борьбе с выводом активов из страны

Москва, 18 января. Жесткая позиция Банка России в сфере борьбы с выводом активов из страны позволила в два раза снизить объем сомнительных операций. Об этом журналистам сообщил представитель финансового регулятора.

Согласно предварительным данным, объем подобных транзакций (за последние девять месяцев 2016 года) снизился до 531 миллиарда долларов.

«В предыдущие годы нам удалось пресечь схемы вывода активов за рубеж через векселя, а также фиктивный импорт через страны СНГ», — пояснил источник издания «Известия».

Ранее стало известно о том, что в 2016 году Центробанк РФ в три раза снизил ущерб от финансовых пирамид.

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