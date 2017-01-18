Стало известно, какие указы Трамп подпишет в первую очередь

Вашингтон, 18 января. Дональд Трамп планирует подписать до пяти указов сразу после инаугурации 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер.

«Несколько, около четырех-пяти мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства», — заявил Спайсер журналистам.

Кроме того, некоторые указы, подписание которых планируется сразу после вступления Трампа в должность, будет касаться приоритетных проблем. Каких именно, Спайсер не уточнил.

Ранее сообщалось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа готовит план политики в отношении России.