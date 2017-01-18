Мураховский: Наступление сирийских войск и ВКС РФ на Пальмиру будет быстрым

Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ начали наступление на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в районе Пальмиры. Об этом сегодня сообщил начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«В настоящее время в районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ», — заявил он.

Кроме того генерал отметил, что действия возглавляемой США международной коалиции под иракским Мосулом во многом свелись к тому, чтобы выдавливать в восточную часть Сирии значительные силы ИГИЛ. Так, поясняет Рудской, боевикам позволено почти беспрепятственно перебрасывать оружие, взрывчатку и живую силу из Ирака в направлении Пальмиры, Дейр-эз-Зора и Эль-Баба. Так, по сведения российского Генштаба, недавно в Пальмиру уже была доставлена крупная партия взрывчатки.

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку предстоящей операции сирийских войск под Пальмирой.

«Главная задача в военном плане — обезопасить базу Т-4 и прилегающие к ней районы. Сама Пальмира имеет скорее медийную, нежели военную ценность. Но высоты вокруг этого города армии Башара Асада необходимо занять, чтобы контролировать достаточно обширные и важные в тактическом плане территории. Я думаю, что это будет локальная военная операция, очень неглубокая по своему размаху и продолжительности», — отмечает военный эксперт прежде всего.

Генерал Рудской очень верно описал стратегическую ситуацию, сложившуюся на данный момент в Пальмире и вообще во всей восточной части Сирии. Боевики действительно отходят сейчас из Ирака — в том числе из района Мосула — по направлению к долине реки Евфрат. Этот регион Сирии уже достаточно давно, много лет, контролируется ИГИЛ. Там находятся крупные города — Ракка и Дейр-эз-Зор. В районе Дейр-эз-Зор уже замечены крупные формирования боевиков, прибывших из Ирака. Они атакуют позиции правительственных войск на окраинах города, там идут ожесточенные бои.

«Что касается коалиции, то они действительно отказались от окружения Мосула и его блокады и занимаются сейчас выдавливанием террористов оттуда. Сейчас, насколько мне известно, они уже практически зачистили левобережье, т.е. восточную часть Мосула. На следующем этапе их операции ИГИЛ будут выдавливать из западной части города. Понятно, что все эти боевики без особых затруднений могут уйти из Мосула в Сирию», — продолжает Мураховский.

На данный момент Пальмира уже практически разрушена, напоминает военный аналитик. Осталось не так много памятников, которые боевики могут уничтожить, даже если они недавно и получили в свое распоряжение большое количество взрывчатки. «Да и других забот у них сейчас полно, благодаря наступлению сирийских правительственных войск», — резюмирует он.