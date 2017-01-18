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Политика

Минтранс РФ назвал дату переговоров с Таджикистаном по авиасообщению

18 Января 2017 21:13
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Минтранс РФ назвал дату переговоров с Таджикистаном по авиасообщению

Москва, 18 января. Переговоры России и Таджикистана по авиасообщению намечены на 26 января текущего года, заявили представители пресс-службы министерства транспорта Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия и Таджикистан намерены провести в январе переговоры по авиасообщению. Однако место и дата не были конкретизированы.

«Переговоры авиавластей России и Таджикистана запланированы на 26 января», — отметили представители российского ведомства, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к российским коллегам с просьбой посодействовать решению вопроса об авиационном сообщении между двумя государствами.

Катерина Тимошенская

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