Минтранс РФ назвал дату переговоров с Таджикистаном по авиасообщению

18 Января 2017 21:13 55

Москва, 18 января. Переговоры России и Таджикистана по авиасообщению намечены на 26 января текущего года, заявили представители пресс-службы министерства транспорта Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия и Таджикистан намерены провести в январе переговоры по авиасообщению. Однако место и дата не были конкретизированы.

«Переговоры авиавластей России и Таджикистана запланированы на 26 января», — отметили представители российского ведомства, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к российским коллегам с просьбой посодействовать решению вопроса об авиационном сообщении между двумя государствами.