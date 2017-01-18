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Путин обсудил с Олландом и Меркель перемирие в Сирии и проблемы в Донбассе
Политика

Путин обсудил с Олландом и Меркель перемирие в Сирии и проблемы в Донбассе

Сегодня 20:27
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Путин обсудил с Олландом и Меркель перемирие в Сирии и проблемы в Донбассе

Москва, 18 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Франсуа Олландом. Об этом в среду проинформировала пресс-служба администрации российского лидера.

В ходе диалога стороны обсудили обострение обстановки в зоне конфликта в Донбассе.

«Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки», — указано в заявлении ведомства.

Кроме того, Владимир Владимирович Путин рассказал о реализации соглашения о перемирии в Сирии, а также о подготовке к межсирийской встрече в Астане.

Ранее стало известно о том, что глава национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюк планирует принять участие в переговорах в Астане.

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