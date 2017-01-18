Генштаб ВС Турции отметил хорошую координацию с ВКС РФ во время операции против ИГ в Алеппо

Анкара, 18 января. Воздушная операция ВКС РФ и ВВС Турции против террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) отличалась хорошей координацией между турецкими и российскими военными. Об этом заявили в Генштабе ВС Турции.

Российские и турецкие самолеты поражали цели ИГ на юге города Эль-Баб.

«Самолеты ВКС РФ сегодня нанесли удары по обнаруженным на юге города Эль-Баб целям ИГ. Операция реализована в результате хорошей координации с российскими представителями в рамках подписанного между Турцией и Россией меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе», — цитирует Генштаб ВС Турции ТАСС.

Напомним, ВКС РФ и ВВС Турции в среду начали первую совместную операцию против ИГИЛ. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции.