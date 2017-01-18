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Самолет Lufthansa со 150 пассажирами выехал за пределы взлетной полосы в Париже
Происшествия

Самолет Lufthansa со 150 пассажирами выехал за пределы взлетной полосы в Париже

Сегодня 20:03
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Самолет Lufthansa со 150 пассажирами выехал за пределы взлетной полосы в Париже

Париж, 18 января. Самолет авикомпании Lufthansa выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

На борту воздушного судна находились 150 пассажиров. Борт прилетел из Франкфурта и направлялся к месту посадки. Однако воздушное судно выехало за пределы  взлетно-посадочной полосы. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Чрезвычайное происшествие никак не отразилось на работе парижского аэропорта, однако авиакомпания была вынуждена отменить обратный рейс во Франкфурт. Проводится расследование инцидента.

Ранее пассажирский самолет А-319 приземлился в аэропорту Петропавловск-Камчатского с трещиной в стекле. 

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Катерина Тимошенская
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