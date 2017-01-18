Власти отберут десятерых детей у приемной семьи из Зеленограда

Москва, 18 января. Полиция возбудила уголовное дело о побоях в отношении отца 10 приемных детей в Зеленограде. Также стало известно, что власти Москвы расторгают договор об опеке с этой семьей.

Сегодня экспертная комиссия провела беседу с детьми, которых на прошлой неделе органы опеки забрали у приемных родителей. После разговора с детьми эксперты пришли к выводу, что их нельзя возвращать приемным родителям, так как все малыши подтвердили факт побоев в семье.

«Мы слышали это мнение от самих специалистов, что возвращать детей в эту семью категорически нельзя, потому что все абсолютно дети категорически подтверждают факт того, что их папа бьет, они боятся этого папу», — сказал глава Московского департамента соцзащиты Владимир Петросян в комментарии интернет-изданию Life.

Стоит напомнить, что 13 января органы опеки и сотрудники полиции в Зеленограде изъяли из приемной семьи 10 детей. Решение об изъятии детей было принято после того, как один из них пожаловался в детском саду, что папа его бьет.