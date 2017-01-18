Новости США: Трамп не любит Twitter, Буш-отец попал в больницу

США, 18 января. Дональд Трамп заявил, что пользоваться Twitter его заставляет лишь необходимость, Джордж Буш-старший находится в больнице в Хьюстоне, вдове стрелка из Орландо грозит пожизненное заключение.

Не хочется, а надо: зачем Трампу аккаунт в Twitter?

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится размещать сообщения на странице в соцсети Twitter, однако он вынужден заниматься этим, чтобы защититься от нечестных СМИ.

«Есть много других вещей, которыми я предпочел бы заниматься, но я сталкиваюсь с крайне нечестными СМИ. Это – мой единственный способ противостоять им», - сказал избранный президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что он бы совершенно не пользовался «Твиттером», если бы пресса была честной, отметив также, что количество его подписчиков в соцсетях почти что достигло на настоящий момент 50 миллионов, 20 из них – пользователи Twitter.

Стоит отметить, что тема «нечестных СМИ» в последние недели стала одной из самых популярных в публичных заявлениях избранного президента. Так в ходе первой большой пресс-конференции Трамп обрушился с критикой на телеканал CNN, назвав его «фальшивыми новостями». Также избранный президент обещал привлечь к судебной ответственности ресурс BuzzFeed, опубликовавший анонимный доклад о компромате на Трампа.

Буш-отец попал в больницу

Бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне в прошлую субботу и до сих пор находится в больнице. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь семейства бывшего главы государства.

На настоящий момент состояние высокопоставленного пациента, занимавшего президентский пост с 1989 по 1993 годы, оценивается как стабильное, однако врачи отмечают, что Буш-отец проведет в палате еще несколько дней.

Сообщается, что бывший глава США был госпитализирован по причине проблем с дыханием, однако в настоящий момент идет на поправку.

Как известно, 92-летний Джордж Буш-отец – старейший из ныне живущих президентов США — страдает от болезни Паркинсона и на протяжении последних лет вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Жена стрелка из Орландо может умереть в тюрьме

Сотрудники ФБР арестовали Нур Салман, вдову террориста Омара Матина, расстрелявшего 12 июня минувшего года посетителей гей-клуба «Пульс» в Орландо. Ей грозит пожизненное заключение по обвинению в пособничестве при подготовке этой атаки, унесшей жизни 49 человек. Арестованной также предъявлено обвинение в препятствовании правосудию, сообщил во вторник американский телеканал Fox News.

Бывший федеральный прокурор Джон Малкольм пояснил в интервью телеканалу, что выдвижение столь серьезных обвинений предполагает, что Нур Салман, по мнению ФБР, сыграла ключевую роль в подготовке террористического акта.

Адвокат обвиняемой Линда Морено, в свою очередь, настаивает на том, что Нур Салман не знала о том, что Омар Матин собирается совершить террористическую атаку, и, следовательно, невиновна. Однако источник телеканала в правоохранительных органах сообщил, что арестованная как минимум один раз подвозила мужа к месту будущей бойни, а также была вместе с ним в магазине, где он покупал патроны.

Кроме того, по имеющимся данным, Матин переписывался с женой во время нападения на клуб.

Напомним, что Омар Матин, выходец из Нью-Йорка с афганскими корнями, совершил 12 июня 2016 года нападение на гей-клуб «Пульс» в Орландо. Жертвами атаки, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ, стали 49 человек, 53 были ранены. Сам нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов при штурме здания.