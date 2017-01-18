Замаскировавшийся в овощах нелегал пойман на границе Украины и ЕС

Киев, 18 января. На границе Украины и Румынии задержан нелегал, который пытался пробраться в Евросоюз в автомобиле-рефрижераторе с овощами, заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Пойманный нелегал оказался выходцем из Ирана. Мигрант спрятался в автомобиле-рефрижераторе, который вез в Евросоюз турецкие овощи.

Путешествие иранца закончилось на пограничном посту «Черновцы» на границе с Румынией. Стоит отметить, что пограничники спасли ему жизнь: нелегал скрывался в холодильнике больше трех дней и рисковал погибнуть от переохлаждения.

Задержанного доставили в пункт временного содержания местного пограничного поста. Скорее всего, его вернут на родину после соответствующего решения суда.

Ранее в одной из подмосковных деревень правоохранители обнаружили 1,5 килограмма героина. Как стало известно, владельцем оказался мигрант-наркоторговец.