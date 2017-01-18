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Беспокойство Европы: пока Трамп разрушает НАТО, расходы на вооружение растут
ИноСМИ

Беспокойство Европы: пока Трамп разрушает НАТО, расходы на вооружение растут

Сегодня 20:17
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Беспокойство Европы: пока Трамп разрушает НАТО, расходы на вооружение растут

Нельзя не согласиться с утверждениями Дональда Трампа о том, что союзники США по НАТО не платят свою долю в альянс. Тем не менее, на радость представителям военной промышленности, ситуация в скором времени может круто измениться. Перевод материала By Ripping NATO, Trump Makes Europe Nervous and Arms Trade Happy издания Bloomberg представляет Федеральное агентство новостей.

Трамп стремится к переменам. На прошлых выходных в интервью европейским СМИ он еще раз заявил о своем скептическом отношении к альянсу и высказал готовность заключать сделки с Россией. Трампа нередко критикуют за непоследовательность действий, однако от этих двух утверждений он не отступался ни разу. Потому европейские лидеры обеспокоены вопросом, смогут ли они и дальше прятаться под зонтиком безопасности США.

«Давайте не обманывать себя, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе. — Вечных гарантий не бывает».

Поэтому сейчас Германия и многие другие европейские страны увеличивают свои военные бюджеты. Подобные планы руководство ЕС вынашивало еще до избрания Трампа и, по регламенту НАТО, завершить их были должны уже довольно давно. Члены альянса должны расходовать на оборону 2% ВВП. Но не секрет, что большинство из них этого условия не выполняют. Так, подсчеты агентства Bloomberg указывают на то, что в прошлом году дефицит составил около $121 млрд.

Поскольку Трамп обещает увеличить и так уже огромный военный бюджет США, планы руководства ЕС активно закупать вооружение несут поставщикам еще большую прибыль. Инвесторы заметили, что после избрания Трампа акции военных промышленных предприятий вроде Raytheon Co, Lockheed Martin Corp и Thales SA достигли своих исторических максимумов.

«Ситуация на рынке обороны сейчас лучше, чем в течение многих лет до этого, причем по всем направлениям», — говорит Ричард Абулафия, аэрокосмический аналитик исследовательской компании Teal Group в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

В 2014 году, еще перед появлением на политической арене фигуры Трампа, члены НАТО договорились о переходе на двухпроцентный налог. Причем одна пятая этих денег должна идти на покупки технического оснащения. Кроме того, на саммите в декабре прошлого года страны Европейского Союза, большинство из которых также входят в НАТО, согласились увеличить расходы на оборону.

Германия, которая в прошлом году по данным НАТО потратила на оборону 1,2% ВВП страны, объявила о планах наибольшего за 25 лет увеличения затрат — до 2020 года будет использовано дополнительно 10,6 млрд евро ($11,2 млрд). Франция также одобрила увеличение военных расходов на 2017 год. Согласно данным американского банка Bank of America Merrill Lynch, в общей сложности 19 из 28 членов НАТО увеличили военные бюджеты за последние 18 месяцев.

Ян Техау, сотрудник Американской академии в Берлине, с уверенностью заявляет, что даже с учетом новой стратегической реальности Европы, где НАТО уже не предоставляет безусловных гарантий, некоторые оборонные бюджеты скорее всего не достигнут заявленных цифр. «Европейцам придется что-то делать, — считает он. — Но я сомневаюсь, что мы получим повсеместное использование этих 2%».

Но все-таки нахождение Трампа на посту президента увеличивает вероятность того, что страны НАТО будут следовать своему обещанию. Главный исполнительный директор компании Raytheon Томас Кеннеди проводит параллель с ближневосточными странами, которые увеличили военные расходы при администрации Обамы после того, как США занялись проблемами других регионов.

В течение первых шести лет президентства Обамы расходы на вооружение в ближневосточном регионе увеличились примерно на одну треть. Эти цифры предоставлены Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, отслеживающим торговлю оружием. «Мы видим подобные предзнаменования и сейчас при новой администрации, — заявляет Кеннеди. — Мы полагаем, что скоро станем свидетелями еще большего роста расходов на вооружение в Европе».

Беспокойство Европы: пока Трамп разрушает НАТО, расходы на вооружение растут

Безусловно, международная политика Трампа находится пока лишь в зачаточном состоянии. Его кандидаты на ключевые посты уже менее миролюбиво настроены по отношению к России: на слушании в Сенате на прошлой неделе Джеймс Мэттис, который может стать новым министром обороны США, назвал РФ «стратегическим конкурентом», а также подчеркнул важность НАТО. Тем не менее, Мэттис также повторил высказывание Трампа о необходимости призвать членов альянса увеличить расходы на оборону.

Часть из дополнительно выделенных Европой средств на оборону пойдет в карманы местных поставщиков. Тем не менее Лорен Томпсон, главный исполнительный директор Института Лексингтона, напоминает о преимуществе американских компаний в производстве крупногабаритных товаров — таких как истребители «Локхид».

«Учитывая давление, которое оказывает сейчас Трамп, легко представить, что все больше стран подпишут договор на истребители F-35, танкеры, учебно-тренировочные самолеты», — сказал он.

Новая администрация Белого дома сама не в восторге от работы оборонных подрядчиков. Трамп уже высказывал критику в адрес таких компаний, как Lockheed и Boeing Co из-за чрезмерно высоких цен. 

Вероятно, такое сочетание инакомыслящего президента, ненадежных союзников и неразрешенных конфликтов по всему миру вполне устраивает гигантов военной промышленности. «Угрозы растут, — заявляет Томпсон. — Плохие новости для большинства людей, но хорошие для производителей оружия».

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Алексей Громов
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