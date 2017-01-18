Бизнесмену на Lexus прострелили голову в центре Москвы

Москва, 18 января. В центре Москвы был обнаружен автомобиль Lexus, в котором находился Мужчина с проникающим ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины с телесными повреждениями по адресу: Шмитовский проезд, дом 30. В момент обнаружения мужчина находился в салоне легкового автомобиля, предположительно, с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован в одну из столичных клиник. В настоящее время за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по подозрению в причинении огнестрельного ранения разыскивается автомобиль Mercedes, на котором предположительно передвигается мужчина осуществивший выстрел.