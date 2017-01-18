Администрация Трампа готовит план политики в отношении России

18 Января 2017 19:51 44

Вашингтон, 18 января. Администрация избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа готовит план политики в отношении Российской Федерации. Об этом в среду сообщила кандидат на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли.

По словам политика, Трамп и члены Совета нацбезопасности страны должны определить, какие «нарушения» со стороны Российской Федерации могут привести к введению дополнительных санкций.

Напомним, ранее стало известно о том, что советник нового президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи уверен в нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.

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