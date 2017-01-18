Забитый фекалиями пассажирский Boeing из Перми экстренно сел в Красноярске

Красноярск, 18 января. Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за засорившихся туалетов. Об этом сообщили в экстренных службах.

Boeing вылетел из Перми в Камрань (Вьетнам), но запросил экстренную посадку по техническим причинам. По предварительным данным, в самолете засорились все туалеты. Посадка была назначена на 19.30 мск (23.30 по местному времени).

Напомним, днем 18 января пассажирский самолет А319 приземлился в аэропорту Петропавловск-Камчатского с трещиной в стекле.